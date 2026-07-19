Normas Legales: oficializan ley que aprueba créditos suplementarios para cierre de brechas

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del jueves 2 de julio del 2026 - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

A través de la Ley 32732, publicada este domingo en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se oficializó la aprobación de créditos suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado, garantizar la transición democrática, y que, además, dicta otras medidas.

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