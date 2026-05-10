Normas Legales: partidos presentarán hasta el 1 de julio información financiera del 2025

Andina

Lima 10 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definió la fecha máxima en que las organizaciones políticas deberán efectuar la presentación de su información financiera anual correspondiente al ejercicio anual 2025.

De acuerdo con la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2513681-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Jefatural 000075-2026-JN/ONPE, publicada este domingo en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano,

el último día para la entrega de la información financiera será el 1 de julio de 2026.

Elperiodoque comprende la entrega de la información financiera vadesde el 01 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, señala el cronograma establecido por la ONPE.

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Elinforme financiero anual, de acuerdo con el artículo 34.3 de la Ley de Organizaciones Políticas, es obtenido delregistro contable, sus estados financieros y de sus registros de ingresos y gastos llevados de acuerdo a las normas aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad y el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios (RFSFP), los cuales deben ser

comparativos respecto del período anterior.

El RFSFP establece que lasorganizaciones políticas con inscripción vigenteante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP)presentan a laONPEel mencionado informe financiero en el plazo de seis meses tras haber culminado el cierre del ejercicio anual correspondiente, en este caso del 2025.

Dicha información es remitida al organismo electoral de acuerdo con losformatospara la entrega de la información financiera que fueron previamente aprobados por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la entidad.

La norma publicada este domingo lleva la firma del jefe (i) de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano.