Normas Legales: promulgan ley que fortalece apicultura como actividad estratégica del agro

Andina

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno promulgó la Ley Nº 32685, aprobada por el Congreso de la República, que reconoce la apicultura y la apicultura orientada a la polinización como actividades productivas estratégicas del agro peruano, con el objetivo de fortalecer su competitividad, garantizar la sanidad apícola e impulsar el financiamiento y la innovación tecnológica.

De acuerdo con la ley publicada en Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la norma busca promover el repoblamiento nacional de colmenas, la producción de núcleos y reinas.

Asimismo, dispone la implementación de un sistema de monitoreo de la sanidad apícola, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de esta actividad productiva.

Midagri

La ley establece que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) promoverá la implementación del Sistema Nacional de Apicultura y de Polinización, así como del Registro Nacional de Polinizadores.

Además, impulsará la creación de laboratorios y centros de investigación apícola, la articulación entre productores, microempresarios y comercializadores, el desarrollo de tecnologías e innovación, incluida la apicultura de precisión y los sistemas digitales, así como la promoción de la educación superior con especialidad en apicultura.

La norma también dispone el desarrollo de protocolos preventivos apícolas y la creación del Registro de Incidencias de Mortandad Apícola, el cual estará a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa).

Con estas medidas, la ley busca fortalecer la actividad apícola y mejorar las condiciones para el desarrollo de la polinización como componente estratégico del sector agrario.