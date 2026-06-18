Normas Legales: publican proyecto de reglamento de ley que regula comités de autodefensa

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Defensa, publicó el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 32492, Ley que reconoce y regula a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD), así como de su proyecto de Reglamento y Exposición de Motivos.

Dicha publicación se realizó mediante la Resolución Ministerial Nº 00716-2026-DE, que aparece hoy en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.Lee también: [Papa León XIV: primera visita al Perú duraría entre 8 y 10 días]

La norma establece que la publicación se realiza en la sede digital del Ministerio de Defensa (www.gob.pe/mindef), con la finalidad de recibir opiniones, comentarios y/o sugerencias de las entidades públicas, privadas, así como de la ciudadanía en general.

También precisa que los comentarios y sugerencias podrán efectuarse por un plazo de 15 días calendario, contado a partir del día siguiente de la publicación de la citada resolución.

En ese sentido, se dispone que las opiniones, comentarios y/o sugerencias deberán ser presentados en la mesa de partes del Ministerio de Defensa, ubicada en Av. La Peruanidad s/n, Edificio Quiñones, distrito de Jesús María, en Lima.

También pueden presentarse a través de la mesa de partes virtual de dicho sector, que puede ubicarse https://www.mindef.gob.pe/mpvirtual/#/registro" target="_blank">

en el siguiente enlace.

La Resolución Ministerial Nº 00716-2026-DE indica que la encargada de procesar y sistematizar las opiniones, comentarios y/o sugerencias que se presenten será la Dirección General de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa.

La Ley Nº 32492, publicada el 6 de noviembre del 2025, reconoce y regula a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural como organizaciones de la población de naturaleza transitoria, surgidas espontánea y libremente para desarrollar actividades de autodefensa en el centro poblado, distrito y provincia declarados en estado de emergencia, con la finalidad de prevenir la infiltración terrorista y el tráfico ilícito de drogas.

Dichos comités, además de ser reconocidas para la defensa frente a los ataques de organizaciones criminales, deben apoyar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en las tareas de pacificación.

(FIN) HTC/FHG