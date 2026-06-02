OCDE destaca avances de Perú y lo reconoce como país candidato más avanzado en AL

Perú.- OCDE destaca avances del Perú y lo reconoce como país candidato más avanzado en AL - Andina/Difusión

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó los avances de nuestro país para lograr su adhesión a este organismo internacional; al igual que lo reconoció como el candidato más avanzado en América Latina (AL). Este anuncio fue realizado durante el encuentro entre el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

Este anuncio fue realizado a través de una publicación de la

cuenta oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros en la plataforma X.

"La OCDE destaca los avances de Perú y reconoce que es el país candidato más avanzado de América Latina en su proceso de adhesión. Fue durante el encuentro entre el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez; y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann", refiere.

"¡Seguimos avanzando hacia un mejor futuro para el país!", agrega la publicación

Como es de conocimiento público,el titular del Consejo de Ministros se encuentra en París (Francia), donde sostendrá reuniones con diversas autoridades de este organismo mundial; así como ratificar la voluntad política del Ejecutivo de avanzar en el proceso de adhesión a dicho organismo.

Agenda en Madrid

Concluida la agenda en Francia, Arroyo llegará a Madrid (España) el 4 de junio para cumplir actividades orientadas a posicionar al país como un socio confiable y un destino seguro para las inversiones.

El acto central de esta visita será el viernes 5 con su participación en el roadshow "Perú-Oportunidades de inversión en infraestructura y servicios públicos".

Este foro constituye una plataforma estratégica para presentar ante inversionistas europeos una sólida cartera de proyectos, que consolide la confianza internacional en obras concretas que impulsen el desarrollo nacional.

(FIN) JCCGRM

Más en Andina:googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });