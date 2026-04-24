La OEA despliega una decena de especialistas para dar seguimiento al proceso postelectoral en Perú

Archivo - Elecciones generales de Perú 2026 - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA en Perú ha desplegado una decena de observadores en distintas circunscripciones del país para "dar seguimiento" a los siguientes pasos del proceso electoral, entre los que se incluyen --tras la votación-- la recogida de material electoral, el recuento de actas y la emisión de resoluciones.

En concreto, los especialistas de la MOE/OEA han sido destinados a los departamentos de Lima, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Piura y Junín, así como en la circunscripción para peruanos residentes en el extranjero (PEX), para velar por el correcto cumplimiento, "entre otros, (del) repliegue del material electoral, el cómputo de actas, la resolución de actas observadas, la emisión de resoluciones jurisdiccionales y las audiencias públicas de recuento de votos", reza un comunicado compartido por la entidad en redes sociales.

En esta línea, desde la OEA han reiterado su llamado a "identificar con precisión" las causas que han llevado al retraso en la entrega del material electoral en algunos puntos de la capital peruana, advirtiendo "con preocupación" de "la mediatización de estos procesos e investigaciones y su posible uso como herramientas de polarización política".

La Misión se ha hecho eco además de la decisión unánime del Jurado Nacional Electoral (JNE) "sobre la inviabilidad de la realización de elecciones complementarias en el marco del proceso presidencial 2026" y ha insistido en la necesidad de la misma a fin de "garantizar la integridad del proceso" electoral y "el respeto irrestricto a la voluntad popular" manifestada por los peruanos en las urnas.

Por último, la MOE/OEA ha exigido que se respete el debido proceso a los funcionarios bajo investigación, incidiendo en la necesidad de justificar con pruebas materiales "cualquier señalamiento" público y de resolver cada procedimiento "en la instancia legal correspondiente" para así evitar "juicios sumarios en la opinión pública o redes sociales".

"La Misión exhorta a las autoridades competentes a conducir estas indagaciones con la máxima prudencia y apego a la institucionalidad, privilegiando el rigor jurídico sobre la confrontación mediática para salvaguardar la confianza en el sistema electoral peruano", sentencia la nota.

Con el 95% de las actas escrutadas, la ultraconservadora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, es la virtual vencedora de la primera vuelta. El 7 de junio se disputa una segunda mano en la que se perfila como contendiente el aspirante de la izquierda, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, a quien le separan apenas 20.000 votos del tercero en liza, el también derechista Rafael López Aliaga.

Apenas 20.000 votos de diferencia le separan de López Aliaga, que ya incluso durante la campaña advirtió de la posibilidad de fraude electoral, un fantasma que ha seguido agitando después de los comicios a pesar de no haber presentado pruebas concluyentes que los sostengan.

La ONPE finalizó esté miércoles de procesar la totalidad de las actas, que aguardan ahora ser contabilizadas por los jurados electorales, que son quienes, una vez superados todos los controles de calidad, las suman al resultado final.

Con estas elecciones, Perú intenta poner freno a una galopante crisis política e institucional sin parangón en toda la región, que le ha llevado a tener hasta ocho presidentes, con el actual, en apenas una década.