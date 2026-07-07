Oficializan nombramiento de Jorge Marticorena como ministro de Educación

Andina/Eddy Ramos

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento de Jorge Alfonso Marticorena Mendoza como ministro de Educación, mediante una resolución suprema publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

LaResolución Suprema Nº 194-2026-PCMprecisa que la designación se realizó a propuesta del presidente del Consejo de Ministros y de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y el artículo 15-A de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Se indica también que la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema.

La norma lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

Jorge Marticorena, actual congresista de la república por la región Ica, asume el cargo en reemplazo de María Esther Cuadros

(FIN) RMCH

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