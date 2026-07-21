Oficina de la Presidenta Electa Keiko Fujimori mantiene diálogo permanente con ciudadanía

Perú.- Keiko Fujimori: verán decisión política de nuestro gobierno para recuperar la paz y orden - Andina/Melina Mejía

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

La Oficina de la Presidenta Electa, Keiko Fujimori Higuchi, realiza diversas reuniones con representantes de distintos sectores del país, para recoger sus principales propuestas y necesidades e incorporarlas a la agenda del próximo Gobierno.

A través de las redes sociales de la Oficina de la Presidenta Electa,

se indica que mantienen un trabajo permanente de diálogo y articulación con la ciudadanía.

Recalcan que diputados y senadores electos también

vienen recibiendo a autoridades, gremios, representantes de la sociedad civil y delegaciones de diversas regiones.

En estos encuentros, se escucha sus principales demandas y propuestas, que se incorporarán a la agenda de la siguiente administración de Gobierno que inicia el 28 de julio.

Precisamente, de manera diaria, la mandataria electa Keiko Fujimori Higuchi, viene recibiendo a alcaldes provinciales, líderes políticos, madres del programa Vaso de Leche, entre otros representantes de la sociedad.

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