Andina/Eddy Ramos

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El expresidente Ollanta Humala Tasso salió esta noche en libertad, en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el proceso penal en su contra que le impuso una condena de 15 años de prisión.

Humala Tasso abandonó el penal Barbadillo, en el distrito de Ate, a las 19:39 horas, acompañado de sus abogados Wilfredo Pedraza y Julio Espinoza.

El exmandatario se encontraba recluido el dicho penal desde el pasado 15 de abril de 2025, luego de que el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional le impusiera por mayoría una condena a 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de lavado de activos en el caso conocido como aportes de campaña presidencial.

Su esposa Nadine Heredia fue condenada también a 15 años de prisión, sin embargo no se presentó a la lectura de la sentencia. Se asiló en la Embajada de Brasil, en Lima, y luego de recibir el salvoconducto, viajó con destino a ese país, donde se encuentra en la actualdiad.

Situación de Nadine HerediaA su llegada al penal, Espinoza dijo que la esposa del expresidente tomó la decisión del TC con mucha satisfacción e indicó que en los próximos días podría darse su retorno al país.Asimismo, aseguró que la resolución de anular el proceso penal contra Humala comprende a todos los implicados en este caso, como Nadine Heredia, su hermano Ilan Heredia, y otros dirigentes del Partido Nacionalista.“Son todos los imputados en la campaña electoral, la decisión del TC es el archivo total del caso para todos”, aseveró.Pedraza, en tanto, dijo que en este caso, al igual como sucedió en el caso Cócteles de Fuerza Popular, los alcances de la sentencia se extienden también a todos los procesados. “Si no hubo delito para el expresidente, tampoco lo hay para los demás procesados”, dijo.El letrado precisó además que este caso debe ser un llamado de atención para la justicia, porque “no puede ser que ante situaciones manifiestamente atípicas haya una condena y pase tanto tiempo para lograr justicia”. “Un pronunciamiento del TC con cinco votos es saludable, constituyen una garantía porque los jueces y fiscales no pueden manejar el sistema penal con criterios amplios sino restrictivos”, indicó tras señalar que recomendará a su patrocinado demandar una reparación por el daño causado.