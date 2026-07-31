Ollanta Humala sale en libertad en cumplimiento de resolución del Tribunal Constitucional

Andina/Eddy Ramos

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El expresidente Ollanta Humala Tasso salió esta noche en libertad, en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el proceso penal en su contra que le impuso una condena de 15 años de prisión.

Humala Tassoabandonó el penal Barbadillo, en el distrito de Ate, a las 19:39 horas, acompañado de sus abogados Wilfredo Pedraza y Julio Espinoza.

Ni bien recobró su libertad, el exmandatario dijo que su esposa Nadine Heredia, su familia, él y el Partido Nacionalista fueron víctima de una persecución política y judicial. Señaló que desde el 15 de abril del 2025 ha sido “secuestrado por el Estado”, situación que, según dijo, fue regularizada luego por “sicarios del sistema de justicia”.“Jamás hemos cometido delito alguno, jamás he recibido aportes ni de Venezuela ni de Brasil, necesitaban perseguirnos por nuestra gestión de gobierno, nuestra ideología política. Han hecho que asile a mi esposa y saque a mis hijos del país”, aseveró.

En los exteriores del penal Barbadillo, Humala fue recibido por militantes del Partido Nacionalista, con quienes se reencontró tras permanecer 15 meses detenido.

Anulan proceso penal

El exmandatario se encontraba recluido el dicho penal desde el pasado 15 de abril de 2025, luego de que el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional le impusiera por mayoría una condena a 15 años de pena privativa de la libertadpor el delito de lavado de activos en el caso conocido como aportes de campaña presidencial.

Su esposa Nadine Heredia fue condenada también a 15 años de prisión, sin embargo no se presentó a la lectura de la sentencia. Se asiló en la Embajada de Brasil, en Lima, y luego de recibir el salvoconducto, viajó con destino a ese país, donde se encuentra en la actualdiad.

Situación de Nadine HerediaA su llegada al penal, Espinoza dijo que la esposa del expresidente tomó la decisión del TC con mucha satisfacción e indicó que en los próximos días podría darse su retorno al país.Asimismo, aseguró que la resolución de anular el proceso penal contra Humala comprende a todos los implicados en este caso, como Nadine Heredia, su hermano Ilan Heredia, y otros dirigentes del Partido Nacionalista.“Son todos los imputados en la campaña electoral, la decisión del TC es el archivo total del caso para todos”, aseveró.Pedraza, en tanto, dijo que en este caso, al igual como sucedió en el caso Cócteles de Fuerza Popular, los alcances de la sentencia se extienden también a todos los procesados. “Si no hubo delito para el expresidente, tampoco lo hay para los demás procesados”, dijo.El letrado precisó además que este caso debe ser un llamado de atención para la justicia, porque “no puede ser que ante situaciones manifiestamente atípicas haya una condena y pase tanto tiempo para lograr justicia”. “Un pronunciamiento del TC con cinco votos es saludable, constituyen una garantía porque los jueces y fiscales no pueden manejar el sistema penal con criterios amplios sino restrictivos”, indicó tras señalar que recomendará a su patrocinado demandar una reparación por el daño causado.