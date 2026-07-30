Ollanta Humala: TC anula proceso que condenó a 15 años a expresidente

Andina/Ollanta Humala. Foto: Andina/Eddy Ramos

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El Tribunal Constitucional (TC) anuló el proceso penal que condenó a 15 años de prisión efectiva al expresidente Ollanta Humala Tasso por lavado de activos, al declarar fundada la demanda de habeas corpus presentado por su defensa, según una sentencia publicada la noche del jueves 30 de julio.

En la sentencia se precisa que el TC ha resuelto “declarar fundada la demanda, al haberse acreditado la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad conexos al derecho a la libertad personal”.

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“Declarar la Nulidad de todo el proceso penal seguido contra don Ollanta Moisés Humala Tasso, conforme a lo expuesto en los fundamentos 50 y 51 supra”, añade la sentencia firmada por los magistrados Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa y Alfredo Hernández.

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