ONPE: 52,251 electores podrán votar el lunes en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, brinda conferencia de prensa. - Andina/Eddy Ramos

Lima 13 Abr. (ANDINA) -

En total, 52,251 electores podrán emitir su voto el lunes 13 de abril en los 13 locales donde este domingo no se pudieron instalar mesas de sufragio: tres en San Juan de Miraflores, siete en Lurín y tres en Pachacamac, dijo esta noche el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

En una declaración tras conocerse la decisión del pleno delJurado Nacional de Elecciones (JNE)que extendió la elección hasta el lunes –por las dificultades registradas hoy–, Corvetto precisó que la votación se realizará en las mismas condiciones de horario que rigieron hoy.

“El organismo electoral habilitará las respectivas mesas de sufragio entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde”, acotó el funcionario, al afirmar que,de esta manera, se garantiza el derecho constitucional al sufragio de los electores distribuidos en 187 mesasque no se llegaron a instalar hoy.

Para esta jornada, la ONPE empleará sus propios vehículos para el traslado del material electoral, los mismos que tendrán la custodia de la Policía Nacional del Perú,

“lo que permitirá contar con las seguridades necesarias para el despliegue” de este material.

El jefe de la ONPE informó también que su entidad coordinó con el Ministerio de Defensa, “en el interés de que las Fuerzas Armadasse mantengan en estos trece locales de votación hasta que finalice la jornada electoraldel día de mañana”.

“Convocamos a los miembros de mesa y a la ciudadanía a que asistan mañana a votar y que elijan a las autoridades que regirán nuestros destinos por los próximos cinco años”, finalizó Corvetto.

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