ONPE actualiza medidas de seguridad que regirán durante los procesos electorales

Andina/(Foto: Andina / Difusión

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizó las medidas de seguridad que deben regir durante las elecciones, los referéndums y otras consultas populares, con el fin de mantener el orden, proteger la libertad de los ciudadanos, custodiar las sedes y resguardar el material electoral.

Mediante la Resolución Jefatural N.° 000109-2026-JN/ONPE, publicada el 9 de julio en las normas legales del Diario Oficial El Peruano, se precisa que la Policía es la entidad encargada de la seguridad externa de los locales de votación, lo que incluye el mantenimiento del orden público y la seguridad en las áreas adyacentes.

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Asimismo, se establecer que la PNP custodia las sedes de la ONPE –tanto la central como las descentralizadas– y resguarda el material electoral mientras se produce, almacena y traslada.

El resguardo del traslado comprende el desplazamiento desde los almacenes de la ONPE hacia las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), y desde estas oficinas hacia los locales de votación.

También comprende el traslado desde los almacenes hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores –para entregar el material destinado al extranjero– y hasta los locales de votación de Lima y Callao. Todas estas rutas, en sentido contrario, se seguirán para replegar el material electoral y contarán con resguardo policial.Resguardo de locales de votaciónPor su parte, las Fuerzas Armadas son las responsables de la seguridad interna de los locales de votación, lo que implica cuidar el ejercicio del derecho al sufragio, resguardar al personal y al material antes, durante y después del día de los comicios.

Esto no descarta que se adopten medidas especiales de seguridad en las zonas que hayan sido declaradas en estado de emergencia.

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En lo que se refiere a la libertad personal, tanto los efectivos de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional deben garantizar el ejercicio del derecho al sufragio, así como las condiciones para que los miembros de mesa, candidatos, autoridades en consulta, personeros y observadores ejerzan sus funciones sin coacción alguna.

Entre lo dispuesto se menciona la prohibición de que los electores, miembros de mesa (titulares o suplentes) y personeros sean detenidos desde 24 horas antes y hasta 24 horas después de las elecciones, salvo caso de flagrante delito.

Dispositivos digitales prohibidos

La resolución precisa que en las cabinas de votación que se coloquen en las aulas se incorporará una señalética con la indicación: "PROHIBIDO EL USO DE CELULARES, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO". Los miembros de mesa deberán indicar a los electores y personeros que está prohibido el uso de dispositivos digitales en la cámara secreta."Para el cumplimiento de las referidas disposiciones, se solicitará el apoyo de las FFAA y/o PNP, de ser necesario", añade la norma.

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