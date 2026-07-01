ONPE: amplían horario de atención de mesa de partes presencial para presentación de la IFA

Perú.- ONPE: Amplían horario de atención de mesa de partes presencial para presentación de IFA - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que amplió el horario de atención de la mesa de partes presencial en su sede central y en las oficinas regionales de coordinación (ORC) hasta las 20:00 horas para facilitar la presentación de la Información Financiera Anual (IFA) 2025.

Hoy 1 de julio de 2026 es la fecha máxima para que las organizaciones políticas presenten su información financiera anual correspondiente al ejercicio anual 2025.

El periodo que comprende la entrega de la información financiera va desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, señala el cronograma establecido por la ONPE.

El informe financiero anual, de acuerdo con el artículo 34.3 de la Ley de Organizaciones Políticas, es obtenido del registro contable, sus estados financieros y de sus registros de ingresos y gastos llevados de acuerdo a las normas aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad y el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios (RFSFP), los cuales deben ser comparativos respecto del período anterior.El RFSFP establece que las organizaciones políticas con inscripción vigente ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) presentan a la ONPE el mencionado informe financiero en el plazo de seis meses tras haber culminado el cierre del ejercicio anual correspondiente, en este caso de 2025.Dicha información es remitida al organismo electoral de acuerdo con los formatos para la entrega de la información financiera que fueron previamente aprobados por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la entidad.

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