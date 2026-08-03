ONPE: Así se distribuye el financiamiento público directo para partidos y alianzas

Andina

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

Las organizaciones políticas pueden recibir financiamiento del Estado para sus actividades y esta subvención económica se llama financiamiento público directo. Aquí te explicamos cómo se distribuyen estos recursos y cuáles son los criterios establecidos para su asignación.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)explica que

el financiamiento público directo lo reciben los partidos políticos y alianzas electorales con inscripción vigente y que obtienen representación en el Congreso de la República.

El presupuesto a asignar se calcula multiplicando el equivalente al 0.1% del valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada voto emitido para elegir diputados y senadores.

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El 60% de este presupuesto se distribuye en forma proporcional a la sumatoria de los votos obtenidos por cada partido político en la elección de diputados y senadores. Si solo se logra representación en una cámara, el cálculo se efectúa únicamente sobre los votos obtenidos en dicha cámara.

De otro lado, el 40% restante del presupuesto total se distribuye de forma igualitaria entre todos los partidos políticos con representación en el Congreso.

El financiamiento público directo es entregado durante los cinco años que dura el periodo congresal,precisa el organismo electoral

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