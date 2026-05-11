ONPE: auditoría indicó que sistemas usados el 12 de abril tenían condiciones necesarias

Andina/Melina Mejía

Lima 12 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó los resultados de la auditoría realizada a los sistemas informáticos empleados durante las elecciones generales del 12 de abril, e indicó que las plataformas evaluadas cumplieron con las condiciones necesarias para su funcionamiento durante la jornada electoral.

Durante una conferencia de prensa, el gerente de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE, Roberto Montenegro, explicó que la auditoría fue adjudicada mediante un concurso en el que participaron 19 proveedores nacionales y 11 internacionales. La empresa seleccionada para ejecutar la evaluación fueM&T Corporation del Perú.

Lostres sistemas auditadosfueron la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral (SCE) y el Sistema Web de Presentación de Resultados (PR). Según precisó, el proceso se desarrolló durante 168 días y se aplicaronestándares internacionales.

Resultados

Como resultado de la auditoría, se concluyó que las soluciones tecnológicas presentaron un funcionamiento estable con los requerimientos del proceso electoral. Asimismo, se indicó que los hallazgos identificados no afectaban la integridad, disponibilidad ni confiabilidad de los sistemas.

En ese sentido, Montenegro sostuvo que “los tres sistemas estaban aptos para ser utilizados en el proceso electoral”.

Acceso de partidos

La ONPE también informó que 26 organizaciones políticas solicitaron acceso al módulo especializado de presentación de resultados, herramienta que permite descargar las imágenes de toda la elección y los datos en forma masiva.

Añadió que ello permitía que los partidos, de manera independiente, "puedan realizar una auditoría de los resultados que están publicados en la web. No es necesario que accedan a nuestros sistemas”.

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