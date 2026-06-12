ONPE capacita a 118 organizaciones políticas para que presenten reporte financiero anual

Andina/Difusión

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrolló un ciclo de capacitación dirigido a los partidos políticos, alianzas electorales y movimientos regionales que deben presentar la Información Financiera Anual (IFA) 2025 ante dicho organismo electoral.

El propósito de la capacitación es facilitar el cumplimiento de una obligación que alcanza a aquellas organizaciones políticas cuya inscripción ha estado vigente durante el año pasado: 54 partidos políticos, 95 movimientos regionales, 3 alianzas electorales de alcance nacional, y una de alcance regional.

La ONPE precisó que el miércoles 1 de julio es la fecha límite para la entrega -en los formatos correspondientes a la Información Financiera Anual– de un reporte completo de los gastos realizados, así como de los aportes y otros ingresos recibidos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2025.

Lee también: [Congreso: Comisión alerta sobre más de S/ 61.4 mil millones de sobrecostos en 3,151 obras]

Entre los datos consignados tiene que incluirse la identificación de cada uno de los aportantes, precisando el monto de sus aportes.

Participaron en esta capacitación los tesoreros y contadores de 118 organizaciones políticas, quienes intervinieron de manera presencial y virtual en las sesiones realizadas entre el 14 de mayo y el 11 de junio en la sede central de la ONPE Lima o en las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) del ente electoral ubicadas en el resto del país.

Asistencia adicional

Las sesiones incluyeron una exposición didáctica y la atención de diversas consultas. El expositor, Luis Camino, subgerente de Verificación y Control de la ONPE, dio a conocer aspectos relevantes del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.

“Para las organizaciones políticas pequeñas o nuevas, nuestro reglamento considera libros contables mínimos: ingresos, gastos y libros diarios simplificados”, señaló.

La ONPE indicó que si las organizaciones políticas necesitan asistencia adicional para completar el llenado de formatos, pueden solicitarla a través del auditor que la ONPE les ha asignado. Una vez presentada, la IFA 2025 será publicada en el Portal Digital de Financiamiento CLARIDAD, donde podrá ser revisada por cualquier ciudadano.

Presentación de la IFA

La carta de presentación de la IFA debe ser firmada por el representante legal y/o el tesorero de la organización política inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo a la ONPE, los formatos para presentar la IFA 2025 son los aprobados mediante la Resolución Gerencial n.° 000006-2026-GSFP/ONPE. Tienen que ser firmados por el tesorero y un contador público colegiado y habilitado.

Los canales de presentación de la IFA son la mesa de partes de la sede central de la ONPE (Jr. Washington n.° 1894, Cercado de Lima) y las mesas de partes de las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

(FIN) NDP/HTC