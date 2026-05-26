ONPE capacitará a organizaciones políticas para que presenten información financiera

Andina/Difusión

Lima 26 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha invitado a las organizaciones políticas cuya inscripción ha estado vigente durante el 2025 a participar en talleres de capacitación sobre finanzas partidarias, tanto en su sede central como en sus Oficinas Regionales de Coordinación (ORC).

Cabe señalar que dichas agrupaciones tienen hasta elmiércoles 1 de juliopara presentar ante la ONPE la información correspondiente asus actividades económicas y financieras desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2025.

La fecha límite para presentar laInformación Financiera Anual 2025fue fijada en la Resolución Jefatural n.° 000075-2026-JN/ONPE, publicada el domingo 10 de mayo en el diario oficial El Peruano.

Fechas de los talleres

En lasede central de la ONPE,los talleres se llevarán a cabo a las 18:00 horas del miércoles 27 de mayo y del jueves 11 de junio. Están dirigidos a representantes de 57 organizaciones políticas: 54 partidos políticos y 3 alianzas electorales.

En tanto, en lasORC de la ONPEserán capacitados integrantes de los 95 movimientos regionales y de la alianza electoral que también están obligados a presentar la

Información Financiera Anual 2025.

Esta última debe contener unreporte completo de los gastos realizados, así como de losaportes y otros ingresosrecibidos a lo largo del año. Además,tienen que ser identificados cada uno de los aportantes, precisándose el monto de sus aportes.

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Alianzas electorales

En el caso de las agrupaciones políticas que integran alianzas electorales, estas“realizan su actividad económico-financiera a través de dichas alianzas y no por intermedio de las organizaciones políticas (partidos políticos, movimientos regionales) que la conforman”.

Así lo establece el https://www.onpe.gob.pe/modFinanciamiento/REGLAMENTO-FINANCI..." target="_blank">Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, en el cual se precisa también que laInformación Financiera Anual 2025debe ser remitida a la ONPE en los formatos aprobados por dicha entidad pública.

Sobre la presentación del informe

LaONPErecordó que ha aprobadonuevos formatos para la presentaciónde dicho informe, así como para la entrega de información correspondiente a la campaña previa a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, mediante la Resolución Gerencial n.° 000006-2026-GSFP/ONPE.Los canales de presentación son: la mesa de partes de una de las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) y la mesa de partes física de la sede central de la ONPE (Jr. Washington n.° 1894, Cercado de Lima).

Una vez presentada, laInformación Financiera Anual 2025será publicada en el https://claridadportal.onpe.gob.pe/" target="_blank">Portal Digital de Financiamiento Claridad,donde podrá ser revisada por cualquier ciudadano.