ONPE cumple 31 años de vida institucional y reitera compromiso con el derecho al voto

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cumple este domingo su aniversario número 31. En el marco de esta fecha, la institución reiteró su compromiso con la promoción del ejercicio del derecho al voto de los peruanos.

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"Hoy celebramos 31 años garantizando que la voluntad de los peruanos se exprese y respete en las urnas. Con el compromiso y la vocación de servicio de nuestros chalecos azules, hemos contribuido a que millones de peruanos ejerzan su derecho al voto en todo el país",publicó la entidad en su cuenta de X.

La ONPE recordó que inició funciones en el año 1995 y, desde entonces, tiene la misión de

organizar y ejecutar los diferentes procesos electorales que se realizan en el Perú.

"Continuamos fortaleciendo nuestro servicio a la ciudadanía", resaltó la institución del sistema electoral.