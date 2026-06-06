ONPE: Miembros de mesa cumplirán el rol más importante en la elección presidencial

Andina/Difusión

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

En la Segunda Elección Presidencial (SEP) que se desarrollará este domingo 7, cumplirán un rol fundamental 278 187 peruanos: los miembros de mesa que tendrán a su cargo las 90 223 mesas de sufragio que funcionarán en el territorio nacional y las otras 2506 que se instalarían en el extranjero.

Ellos conducirán la instalación de las mesas, la votación –desde las 07.00 hasta las 17.00 horas -y el escrutinio, que incluye el llenado de las actas donde se consignan los resultados de la mesa de sufragio.

Para desempeñar adecuadamente sus funciones, laOficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)les ofrece la posibilidad de capacitarse de manera virtual, ingresando a capacitate.onpe.gob.pe, o acudiendo a una de las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), las oficinas distritales o las oficinas que funcionan en centros poblados.

De esta manera, los ciudadanos que fueron seleccionados –mediante sorteo público– para ser miembros de mesa en las elecciones generales y en una eventual segunda vuelta podrán estar preparados.

Por cada mesa, salieron sorteados tres titulares y seis suplentes. Las nueve personas están convocadas a presentarse en su local de votación a las 06.00 horas del 7 de junio.

Si una persona no llegó a votar o no se presentó a tiempo para ejercer el cargo de miembro de mesa en la primera vuelta, esto no impide que cumpla con ambas obligaciones este domingo.

Aquellos que ejerzan dicho cargo recibirán una compensación económica de 165 soles, equivalente al 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Adicionalmente, los miembros de mesa sorteados que ejerzan el cargo y hayan completado el proceso de capacitación tendrán derecho a un día de descanso remunerado no compensable, tanto si trabajan en el sector público como en el privado (Ley n.° 32231).

A los sorteados que no completaron la capacitación les corresponderá un día de descanso remunerado compensable. Este mismo beneficio también se otorgará a quienes no habían sido sorteados, pero fueron designados como miembros de mesa mientras se encontraban en la fila de electores.

Tener en cuenta

Algunas mesas de sufragio recibirán, para complementar la lista de electores, información adicional remitida por el Reniec sobre defunciones o fotos sin actualizar.

Las actividades realizadas por personeros de organizaciones políticas, observadores nacionales o internacionales, miembros de medios de comunicación o empresas encuestadoras deben desarrollarse sin interferir con las funciones de los miembros de mesa ni con el normal desarrollo del proceso electoral.

Los personeros de los dos partidos que compiten en la Segunda Elección Presidencial tienen que presentar una credencial que se ajuste a lo acordado con la ONPE y tienen derecho a recibir un ejemplar del acta electoral. Durante el escrutinio, podrán registrar en video o fotografías la contabilización de las cédulas, pero no podrán hacer transmisiones en vivo.

Las excusas al cargo de miembro de mesa y las justificaciones de inasistencia a la instalación de mesa de sufragio que fueran otorgadas por la ONPE 2026 para la primera vuelta tendrán validez para la segunda. Su vigencia fue extendida mediante la Resolución Jefatural n.° 000083-2026-JN/ONPE.

Para conocer el estado del pago de la compensación económica de un miembro de mesa, ingresar a https://www.gob.pe/institucion/onpe/noticias/1385067-onpe-in..." target="_blank" class="ApplyClass">gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe y completar los datos solicitados.

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