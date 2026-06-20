ONPE presenta diseños de cédulas de sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó los diseños de las cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, aprobados mediante la Resolución Jefatural n.° 000096-2026-JN/ONPE.

Además se indicó que los

electores recibirán la cédula de sufragio que corresponda a su circunscripción y a las autoridades que deban elegir.

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En el evento participaron representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Defensoría del Pueblo, un notario público y personeros de las organizaciones políticas.

Durante este acto público también

se presentó la Resolución Jefatural n.° 000098-2026-JN/ONPE, que aprueba las instrucciones para el sorteo de ubicación en la cédula de sufragio.

En este sorteo participarán las organizaciones políticas con inscripción vigente que hayan presentado sus listas de candidatos ante los jurados electorales especiales para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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