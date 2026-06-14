ONPE publica reglamento para uso de instituciones educativas para mesas de sufragio

Andina/Cortesía

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó el reglamento para el uso de instituciones educativas públicas privadas y otros locales de votación que sean designados para la instalación de mesas de sufragio en el marco de los procesos electorales.

El presente reglamento, publicado en el boletín de https://x.com/hashtag/Elecciones2026?src=hash&;amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Elecciones2026</a> ? ONPE contabilizó el 100 % de actas del Congreso y Parlamento Andino <a href="https://t.co/6eUHN3H6lD";>https://t.co/6eUHN3H6lD<;/a> <a href="https://t.co/fMFSMyabGm";>pic.twitter.com/fMFSMyabGm</a></p>— Agencia Andina (@Agencia_Andina) <a href="https://x.com/Agencia_Andina/status/2065996211543220250?ref_...;>June 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js"; charset="utf-8"></script>" target="_blank" class="ApplyClass">normas legales del Diario El Peruano,tiene por finalidad garantizar el correcto funcionamiento y organización de los procesos electorales, asegurando el ejercicio libre, autónomo e independiente del derecho al sufragio.

Además de garantizar la accesibilidad e idoneidad de los locales de votación, así como promover la cooperación entre las entidades públicas y privadas cuyos locales sean designados para la instalación de mesas de sufragio.

Menciona que las ODPE designan los locales de votación observando el siguiente orden:

Universidades, institutos e instituciones educativas, públicas y privadas, en todos sus niveles.

Además, locales municipales y demás entidades públicas. Edificios públicos no destinados a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú o autoridades políticas; otros locales que la ONPE/ODPE considere idóneos para el adecuado desarrollo de los procesos electorales.

Las entidades públicas o privadas cuyos locales sean designados están obligadas a facilitar su uso y a brindar las condiciones necesarias para la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio, desde dos días antes de la elección, a partir de las 16:00 horas hasta las 18:00 horas del día siguiente de los comicios.

El incumplimiento de esta obligación es sancionado con multa no menor de cincuenta (50) ni mayor de cien (100) UIT, conforme a los criterios de gradualidad y progresividad que disponga el presente reglamento.

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