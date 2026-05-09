ONPE realiza simulacro del Sistema de Cómputo Electoral paras elecciones primarias de ERM

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral para las elecciones primarias de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Durante el acto se ejecutó la puesta a cero en los servidores nacionales del organismo electoral a fin de garantizar que el Sistema de Cómputo Electoral (SCE) no tenga información antes de los comicios internos.El proceso consiste en la eliminación de los registros de la base de datos, para dar inicio al procesamiento y contabilización de las actas electorales.

La demostración se desarrolló con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Defensoría del Pueblo, personeros de las organizaciones políticas, entre otros.

En el marco de las Elecciones Municipales y Regionales 2026 este 17 y 24 de mayo se desarrollarán las elecciones primarias para elegir a los candidatos de las organizaciones políticas que postularán en los comicios convocados para el 4 de octubre del presente año.

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