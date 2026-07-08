ONPE regula elección de representantes de las facultades de Derecho ante el JNE

Andina/Onpe Regula Elección De Representantes De

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó un proyecto de “Reglamento del proceso de elección de miembros titulares y suplentes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a cargo de los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas” para que la ciudadanía pueda formular comentarios, aportes u opiniones sobre la propuesta, antes de que la norma sea aprobada.

Las comunicaciones de los ciudadanos serán recibidas durante quince días calendario, contados a partir del día siguiente de https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2532796-1" target="_blank" class="ApplyClass">la publicación del proyecto en las Normas Legales de El Peruano, y consideradas en la elaboración del texto final del reglamento.

De los cinco miembros del pleno del JNE, dos representan a las facultades de Derecho –uno de las universidades públicas y otro, de las privadas– y su renovación estará a cargo de la ONPE. Este organismo llevó a cabo comicios el 17 de febrero del 2023 y el 23 de junio del 2024 para que los decanos elijan a quienes integran el JNE a nombre de las entidades educativas privadas y públicas respectivamente.

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El proyecto publicado plantea regular los dos procesos electorales, que serán convocados seis meses antes de que venza el mandato del miembro del pleno que deba ser reemplazado, y se realizarán, como mínimo, un mes antes de la fecha de vencimiento. Establece que todos los decanos en funciones podrán votar, que solo los exdecanos podrán ser candidatos y que estos, en cuanto soliciten la inscripción de su candidatura, estarán obligados a gestionar una casilla electrónica ante la ONPE.

En caso ninguna candidatura obtenga la mayoría absoluta de los votos (más de la mitad del número de decanos asistentes), se procedería a una segunda vuelta entre los postulantes que hayan obtenido la primera, segunda y tercera mayor votación en la primera vuelta. La segunda vuelta se realizaría de inmediato y culminaría una vez que todos los electores presentes hayan votado.

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La norma propuesta contiene detalles referidos al padrón electoral, la presentación de candidaturas y de tachas contra ellas, el funcionamiento de las mesas de sufragio, la votación, el escrutinio y la comunicación de los resultados. Asimismo, precisa los requisitos para ser elegido miembro titular y suplente, para que un voto sea válido y para definir ganadores en caso de empate.

El proyecto de reglamento fue aprobado mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2532796-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Jefatural N.° 000110-2026-JN/ONPE, publicada hoy en el portal web de la ONPE y en el diario oficial El Peruano.

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