ONPE sanciona a Fuerza Popular por infracción en uso de financiamiento público directo

Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) resolvió sancionar al partido Fuerza Popular con una multa equivalente a 36 unidades impositivas tributarias (UIT) y una disminución del 50% del monto que reciben por concepto de financiamiento público directo (FPD).

Así lo establece la https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/9927315/8099665..." target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Jefatural-PAS 000018-2026-JN/ONPE, emitida por el organismo electoral tras unprocedimiento administrativo sancionadorabierto contra la citada agrupación política en el marco de sus competencias para fiscalizar el uso del FPD.

En la parte considerativa del dispositivo se indica que el monto total del FPD utilizado por Fuerza Popular para fines diferentes a los señalados en laLey de Organizaciones Políticas (LOP)asciende a

S/. 143,037.52.

Se indica que existe documentación suficiente para acreditar que el citado partido"utilizó el FPD para fines diferentes a los señalados en la LOP, configurándose la conducta típica constitutiva de infracción".

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Losconceptos que fueron materia del proceso administrativo sancionador de ONPEson los siguientes:

- Gastos por la actividad denominada “Capacitación, conferencias e intercambio académico en el Estado de California, Estados Unidos”, por el monto de S/. 27,927.55.

- Gastos por la actividad denominada “The Leader´s Fellowship”, cuota por el curso de capacitación y pasajes aéreos, por el monto de S/. 15,072.05.

- Gastos por intereses moratorios, por el monto de S/. 37.92

- Pago de la capacitación “Maestría en Gestión Pública”, por el monto de S/.100,000.00

Además, se precisa que se advirtierongastos por concepto de servicio de asesoría legalen el primer semestre de 2024, los cuales ya se encuentran permitidos gracias a una norma posterior, la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2367631-1" target="_blank">Ley 32254.

Sin embargo, se indica que la LOP establece que,“en caso de dictarse sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada, se debe devolver el dinero empleado para tal fin”, por lo que se indica que el partido debe presentar documentación para regularizar dicha situación.

En la parte resolutiva se exhorta a Fuerza Popular a regularizar la infracción cometida en un plazo de 30 días hábiles y se le solicita también la regularización de lo referido a gastos por el concepto de asesoría legal.

También se le comunica al partido que la sanción se reducirá en un 25 % si se cancela el monto antes del término para impugnar administrativamente la resolución y no interpone recurso impugnativo alguno. Además, se les informa que pueden solicitar el fraccionamiento de la multa impuesta.