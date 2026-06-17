Operativo en Pataz permitió captura de presuntos integrantes de organización criminal

Andina/Difusión

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El Comando Unificado de Pataz llevó a cabo la operación “Triángulo de las Bermudas”, donde se logró la captura de dos presuntos integrantes de una organización criminal que habría tomado el control de una mina en la región La Libertad.

La intervención, efectuada en el centro poblado Los Cedros, provincia de Pataz, fue realizada de manera conjunta por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Además, se incautó un fusil, una pistola, cuatro cargadores, más de 200 municiones y diversos pertrechos militares, presuntamente utilizados por la organización criminal para sus actividades ilícitas en la zona.

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Los detenidos y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias e investigaciones correspondientes.

El Ministerio de Defensa (Mindef) precisó que esta intervención se suma a las acciones sostenidas que el Comando Unificado de Pataz viene ejecutando contra la minería ilegal y el crimen organizado, ocasionando pérdidas superiores a los S/ 249 millones a estas actividades ilícitas en el último año.

"De esta manera, se continúan fortaleciendo las acciones orientadas a restablecer el orden y la seguridad en la provincia de Pataz, mediante intervenciones dirigidas a neutralizar las capacidades operativas de estructuras delictivas que amenazan la tranquilidad de la población", resaltó la cartera ministerial.

(FIN) NDP/MCA/CVC