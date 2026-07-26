Óscar Reto anuncia austeridad en Diputados y trabajo contra la delincuencia

Perú.- Óscar Reto anuncia austeridad y trabajo para acabar con la corrupción en Diputados - Andina/Ricardo Cuba

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, anunció hoy que instalará una cultura de austeridad y que trabajará junto a todos los diputados para enfrentar la corrupción y la inseguridad ciudadana, acogiendo las demandas de la ciudadanía.

@agenciaandina ?? Así fue la elección y juramentación de Óscar Reto Otero como nuevo presidente de la Cámara de Diputados y los integrantes de su mesa directiva. ???? En una sesión desarrollada este domingo en el Parlamento, el legislador de la bancada del Buen Gobierno fue elegido para presidir la Cámara de Diputados durante el periodo 2026-2027. Durante su juramentación, hizo un llamado a la unidad de todos los congresistas y reafirmó su compromiso de trabajar por un mejor Perú. #Perú #Congreso #CámaraDeDiputados #PolíticaPeruana ? sonido original - Agencia Andina“Nuestro pueblo además nos reclama austeridad, nos pide que pongamos un alto al despilfarro y al dispendio abusivo. Será propósito de esta presidencia, y estoy seguro de todos nosotros, escuchar ese clamor e instalar una cultura de austeridad republicana que preside no solo a esta cámara, sino al Congreso en general”, aseveró.

Durante su discurso, tras ser electo como presidente de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2026-2027, dijo además que trabajará para enfrentar la inseguridad ciudadana, mejorar la calidad de la educación y del sistema público de salud, elevar la calidad y la cantidad de empleo y así como para apoyar a los trabajadores del campo, a las personas de la tercera edad y por la seguridad nacional.

“Y al final, pero no por ello menos importante, por la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, las adolescentes, nuestras niñas y nuestros niños; y por supuesto, por derogar todas las leyes que favorezcan el crimen o cualquier tipo del fuero especial en desmedro de la democracia”, refirió.

Remarcó también que asume una nueva responsabilidad en un momento en que el fenómeno de El Niño costero vuelve a poner a prueba al pueblo y al Estado, como ocurrió el 2017, año en que enfrentó la emergencia como jefe del Comando Operacional Norte de las Fuerzas Armadas.

En esta oportunidad, dijo que desde la Cámara de Diputados impulsará todas las medidas necesarias para que no se pierdan vidas, para que el pueblo no sufra, para que no se afecten las propiedades y para mitigar sus efectos.

Finalmente, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, consideró que el sentido político profundo de la elección fue a favor del equilibrio de poderes, un componente esencial de toda democracia y una necesidad imprescindible para evitar el control monopólico del poder.

“Fiscalización no es obstrucción, control no es parálisis. Necesitamos una democracia que se supere a sí misma, ingrese resueltamente en la era del diálogo, muchas veces difícil. Necesitamos una democracia que facilite la creación de consensos imprescindibles en esta hora de nuestra república. Ese es el mandato del pueblo en las urnas”, afirmó.