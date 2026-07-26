Óscar Reto anuncia austeridad y trabajo para acabar con la corrupción en Diputados

Andina/Ricardo Cuba

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, anunció hoy que instalará una cultura de austeridad y que trabajará junto a todos los diputados para acabar con la corrupción que le hace daño al país, acogiendo una gran demanda de la ciudadanía.

“Trabajaremos también en aquellos azotes que flagelan a nuestro pueblo: la inseguridad ciudadana, la calidad de nuestra educación, la mejora sustantiva de nuestro sistema público de salud, la elevación de la calidad y de la cantidad de nuestra oferta de empleo”, indicó.

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