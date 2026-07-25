Óscar Reto encabeza lista a la Mesa Directiva de Diputados de bloque de cuatro bancadas

Andina/Captura Tv

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

Un bloque conformado por Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Partido Cívico Obras presentó la primera lista de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, encabezada por el diputado Óscar Reto Otero, para el período anual de sesiones 2026-2027.

Durante una conferencia de prensa, lascuatro bancadaspresentaron la primera lista de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La relación de postulantes está integrada por:

Presidente: Óscar Reto Otero (Partido del Buen Gobierno). Primera vicepresidenta: Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú). Segundo vicepresidente: Harvey Colchado Huamán (Ahora Nación). Tercer vicepresidente: José Yataco Torrealba (Partido Cívico Obras).

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