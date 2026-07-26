Óscar Reto Otero: conoce el perfil del presidente de la Cámara de Diputados

Andina/Ricardo Cuba

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El general EP (r) Óscar de Jesús Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno, fue elegido presidente de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2026-2027 tras obtener el voto mayoritario (74) durante la elección de la Mesa Directiva realizada el domingo.

Reto Otero (64 años), quien llegó al Congreso tras obtener 54.276 votos ciudadanos como representante de Lima Metropolitana, cuenta con una larga trayectoria dentro del Ejército Peruano, en el cual desempeñó altos cargos.

El nuevo presidente de la Cámara de Diputados fueComandante General de la Región Militar del Norteyjefe del Estado Mayor General del Ejército. También ejerció comojefe del Estado Mayor Conjuntoen el Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas.

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En los años 2019 y 2020, https://diputados.congreso.gob.pe/diputado/reto-otero-oscar-..." target="_blank" class="ApplyClass">Óscar Retofueconsejero en asuntos de seguridad hemisféricaen la Misión Peruana ante Organización de Estados Americanos (OEA).

Reto Otero, quien cuenta con maestrías en Administración y en Ciencias Militares,incursionó en política el 2024 al fundar el Partido del Buen Gobiernoque lidera el ex candidato presidencial Jorge Nieto Montesinos. Desde entonces ejerce el cargo de secretario de organización.

Este domingo, tras invocar a la unidad durante su juramentación como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Óscar Reto pronunció un discurso de asunción al cargo en el que anunció que instalará unacultura de austeridady que trabajará junto a todos los diputadospara enfrentar la corrupción y la inseguridad ciudadana.

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La Mesa Directiva encabezada por Reto Otero la completan Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) como primera vicepresidenta; Harvey Colchado (Ahora Nación), como segundo presidente; y José Yataco (Partido Político Obras) como tercer vicepresidente.

La instalación de la Cámara de Diputados de realizará este lunes 28 de julio a las 11:00 a.m.

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