Países de las Américas fortalecen cooperación frente a crimen transnacional organizado

Andina/Ministro De Defensa Participan En La Xvii

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

La ciudad del Cusco fue escenario del intercambio de experiencias, estrategias y propuestas entre representantes de los países participantes de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), durante la primera Comisión de Trabajo, denominada “Crimen Transnacional Organizado”, en la que se analizaron los desafíos que enfrentan los Estados frente a las amenazas que trascienden fronteras.

En la sesión,las delegaciones coincidieron en que el crimen organizado transnacional constituye una amenaza multidimensionalque requiere fortalecer la cooperación regional, el intercambio de información e inteligencia, así como la articulación entre los sectores de defensa y seguridad para desarrollar respuestas integrales y coordinadas.

Ecuadorpresentó su experiencia frente al conflicto armado interno que enfrenta, destacando la necesidad de recuperar el control territorial, fortalecer las capacidades de inteligencia, proteger infraestructuras estratégicas y articular acciones entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Asimismo, identificó como principales amenazas al crimen organizado transnacional,

la minería ilegal y las ciberamenazas.

Por su parte,Colombia resaltó la importancia de combatir las estructuras criminalesdesde una perspectiva integral, considerando que estas organizaciones cuentan con presencia en diversos ámbitos de la sociedad y requieren respuestas coordinadas por parte de los Estados.Guatemala señaló que la ciudadanía demanda acciones inmediatasfrente a estas amenazas y destacó la necesidad de enfrentar las redes criminales que buscan afectar la institucionalidad y la confianza en las autoridades.

México planteó la importancia de fortalecer la cooperación internacional frente al crimen organizado, respetando los marcos jurídicos de cada país, mientras que Chile y Uruguay destacaron la necesidad de que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad interna se desarrolle conforme a sus respectivos ordenamientos legales. Santa Lucía expuso sus avances en el fortalecimiento de capacidades de vigilancia marítima, tecnología de seguridad y cooperación con sus aliados regionales.

Como conclusión de la sesión,Ecuador señaló que las amenazas transnacionales requieren evolucionar hacia modelos de defensa multidimensionales, con mayor cooperación internacional, intercambio de inteligencia y acciones conjuntas. Asimismo, planteó fortalecer iniciativas regionales que permitan desarrollar operaciones coordinadas contra el crimen transnacional organizado, tomando como referencia mecanismos de cooperación existentes en el ámbito hemisférico.

La XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, cuya Secretaría Pro Témpore ejerce el Perú para el período 2025-2026, es el principal foro político hemisférico de diálogo y cooperación en materia de defensa. El encuentro se desarrolla del 7 al 10 de julio en la ciudad del Cusco.