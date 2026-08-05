Papa León XIV en Perú: canciller confirma Misa de Acción de Gracias en Base Las Palmas

Andina/Archivo

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, confirmó que la sede la Base Aérea de Las Palmas será escenario de la Misa de Acción de Gracias, acto litúrgico que se llevará a cabo en el marco de la visita del papa León XIV al Perú en el mes de noviembre.

“El tema de la Gran Misa de Acción de Gracias es muy importante, como ha sido tradicional en anteriores oportunidades, se va a realizar en la Base Aérea Las Palmas y me imagino algo multitudinario, hablamos de millones de personas”, indicó.

El titular de la cancilleríadijo estar seguro que la población peruana irá a esta ceremonia litúrgica para expresar todo su sentimiento religioso.

Precisamente, la Base Aérea Las Palmas también fue escenario de la Misa de Acción de Gracias del Papa Francisco tras su arribo al Perú en el año 2018, acto litúrgico donde participaron más de un millón de peruanos.

Para este año, el papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina yPerú del 6 al 17 de noviembre, al aceptar la invitación de los Jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos respectivos países, informó este miércoles el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

En este viaje visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

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