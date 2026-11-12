Perú.- El papa León XIV pide ante 50.000 jóvenes en Lima que pongan sus talentos al servicio de los demás

El papa León XIV saluda a los fieles al término de un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la Plaza de Armas de Lima, Perú. - Daniel Dal Zennaro / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El papa León XIV ha instado este jueves a unos 50.000 jóvenes reunidos en el Estadio Nacional de Lima a poner sus capacidades al servicio de los demás, reservar momentos de silencio para discernir su vocación y no dejarse engañar por la falsa idea de que es necesario experimentar el pecado para disfrutar plenamente de la vida.

En el marco de la Vigilia de Oración con los Jóvenes y Universitarios celebrada en su segunda jornada de visita apostólica a Perú --país del que posee la nacionalidad desde 2015--, el Pontífice ha definido a los asistentes de entre 16 y 35 años como el "signo de esperanza" que necesita la nación sudamericana.

"Apasiónense por todo lo que merece la pena, por lo que es verdadero, bueno y bello. Cultiven sus talentos, descubran la riqueza de su cultura, atrévanse a emprender proyectos generosos", ha proclamado el Santo Padre tras escuchar los testimonios de varios jóvenes y saludar expresamente a los fieles llegados desde diferentes partes del país andino.

Durante su intervención, articulada en torno a tres conceptos clave --pasión, vocación y amistad--, León XIV ha pedido a los universitarios y jóvenes no conformarse con vivir siguiendo únicamente lo que otros esperan de ellos y les ha exhortado, por contra, a preguntar sin miedo a Dios qué espera de sus vidas, ya sea en el sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio.

Asimismo, el Pontífice ha rescatado una advertencia de Benedicto XVI para alertarles contra las conductas destructivas. "Quisiera que grabaran en su corazón aquellas palabras del papa Benedicto XVI: 'El mal envenena siempre'. No se dejen engañar. ¿Cómo nos daría felicidad aquello que nos hace daño?", ha espetado. En este sentido, ha animado a quienes sientan que han cometido demasiados errores o atraviesen momentos de soledad y sufrimiento a confiar en Dios sin necesidad de tener "resuelto todo su futuro" de antemano.

Al término de la vigilia, el Santo Padre ha regresado a la sede de la Nunciatura Apostólica en Lima para mantener una cena privada con los obispos peruanos. Su gira por el país, que inició el miércoles tras ser recibido por la presidenta Keiko Fujimori y tras pasar previamente por Argentina y Uruguay, se prolongará hasta el lunes 16 de noviembre e incluye desplazamientos a las regiones de Lambayeque, Ucayali, Cajamarca y Cusco.