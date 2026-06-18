Perú.- Papa León XIV recibe hoy en audiencia privada a presidente José María Balcázar - Andina/Difusión

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El papa León XIV recibirá hoy en audiencia privada al presidente de la república, José María Balcázar, quien se encuentra en visita oficial en Ciudad del Vaticano.

La audiencia con el sumo pontífice forma parte de una estrategia de política exterior para lograr que se concrete una visita apostólica del sumo pontífice a nuestro país.

Luego, el mandatario tiene previsto reunirse con el secretariode Estado del Vaticano.

Según las primeras informaciones,el papa León XIV tendría previsto arribaral Perú en el mes de noviembre, para visitar la ciudad deLima y Chiclayo(Lambayeque), así como una ciudad de la Amazonía.

En la víspera, el mandatario se reunió en Roma, Italia, con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), Qu Dongyu.

En el encuentro se destacaron los avances en la ejecución del Marco de Programación País 2023-2026 y se manifestó la plena disposición de ambas partes para diseñar y trabajar conjuntamente en el nuevo marco programático para el período 2027-2030.

Durante su viaje de trabajo, el jefe de Estado se mantendrá a cargo del despacho de la Presidencia de la República empleando tecnologías digitales, las cuales adoptan los mecanismos de seguridad digital y la garantía de la seguridad de los medios a emplearse.

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