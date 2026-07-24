Parlamentarios Andinos electos jurarán a sus cargos el lunes 27 en el Palacio Legislativo

Archivo - Perú.- Elecciones 2026: ellos son los nuevos integrantes peruanos del Parlamento Andino - Andina/Parlamento Andino. Foto: Difusión

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

Los parlamentarios andinos electos, entre titulares y suplentes, para el periodo parlamentario 2026-2031, jurarán a sus cargos este lunes 27 al mediodía, en una ceremonia que se realizará en el Hemiciclo del Palacio Legislativo.

Así lo dio a conocer, a través de un comunicado, la Oficialía Mayor del Parlamento Nacional.De este modo, jurarán cinco parlamentarios andinos titulares y diez parlamentarios andinos suplentes (dos por cada representante titular).

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La juramentación de los parlamentarios andinos se producirá luego que hicieran lo propio los senadores y diputados, en sendas ceremonias efectuadas hoy en la sede del Congreso.

De acuerdo a lo informado por el Legislativo, la representación peruana en el Parlamento Andino estará conformada de la siguiente manera:Fuerza Popular:- Titular: Luis Fernando Galarreta Valarde- Suplentes: Rosario de las Nieves Guevara Badillo y Pedro Carlos Casanova Saavedra

Juntos por el Perú- Titular: Paul Percy Fernández Bravo- Suplentes: Rosario del Carmen Mori Isuisa y Jorge Eusebio Manco Zaconetti

Partido del Buen Gobierno- Titular: Marcio Marino Bendezu Echevarría- Suplentes: Pamela Erilka Osorio Espinoza y María Luisa Ñañez MillonesRenovación Popular- Titular: Maali Olga Betty Del Pomar Saettone- Suplentes: Guillermo Humberto Valdivieso Méndez y Leoncio Carlos Merino DuránPartido Cívico Obras- Titular: Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino- Suplentes: Ernesto Raúl León Díaz y Constantino Loa Ortiz

(FIN) NDP/HTC/JCC