¿Qué pasará con los senadores y diputados electos que no quieran asumir sus cargos?

Archivo - Perú.- Congreso: este martes continúa instalación de comisiones ordinarias - Andina/Difusión - Archivo

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

Ante la posibilidad de que las nuevas autoridades electas para el Senado y la Cámara de Diputados del próximo Congreso de la República se nieguen a asumir sus cargos, se tiene establecido el procedimiento que se ejecutará para abordar estos casos.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE),Roberto Burneo, explicó que cuando se proclamen los resultados de las elecciones para ambas cámaras del Parlamentose convocará a los legisladoreselegidos por la ciudadanía para que reciban sus respectivas credenciales.

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“Ante la negativa de alguno de ellos, porque finalmente es voluntario hasta ese momento, nosotros (el JNE) llamamos al accesitario. Y cuando esta autoridad tome las credenciales y jure, el cargo es irrenunciable. Antes no”, señaló en diálogo con Radio Nacional.

“Nosotros proclamamos los resultados, determinamos quiénes son los que lograron las diferentes curules o cargos en el marco del proceso electoral y ellos pueden o no asumir el cargo en ese sentido. El marco normativo nos da alternativas”, señaló.

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No obstante, el titular del JNE señaló que siempre se espera que las personas que postularon y fueron elegidas por mandato ciudadanos “cumplan con ese gran compromiso hacia la población”.

Burneo Bermejo anunció quela próxima semanase proclamarán los resultados de las elecciones al Senado (nacional y regional) y a la Cámara de Diputados, que tendrán 60 y 130 representantes, respectivamente, y marcará el retorno del sistema bicameral al Poder Legislativo.

Añadió que también se anunciarán a los cinco representantes del Perú alParlamento Andino.

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