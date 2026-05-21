Pataz: minería ilegal pierde más de S/ 249 millones en un año de acciones sostenidas

Andina/Difusión

Lima 21 May. (ANDINA) -

Tras un año de operaciones sostenidas en Pataz, una de las zonas más golpeadas por la minería ilegal y el crimen organizado, las fuerzas del orden asestaron un duro golpe a estas economías ilícitas. El balance del Comando Unificado Pataz (CUPAZ) revela que las intervenciones ejecutadas desde mayo de 2025 hasta la fecha generaron una afectación económica de S/ 249,840,044.85 a las organizaciones criminales.

Este resultado marca el primer año de despliegue del CUPAZ, creado tras la declaratoria del Estado de Emergencia en Pataz a través delDecreto Supremo 060-2025-PCM, para enfrentar el avance de actividades ilegales vinculadas a la extracción ilícita de minerales y estructuras criminales que buscan controlar este territorio.

Desde entonces, el comando integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacionalejecutó 2520 patrullajes integrados de control territorial,interdicción y combate a la minería ilegal, además de 67 acciones militares desarrolladas en distintos puntos de la provincia.

De ese total,49 operaciones se realizaron entre mayo y diciembre de 2025,mientras que 18 fueron ejecutadas durante lo que va del presente año.

Precisamente, en este periodose han desplegado diversas operacionescomo Lobo, Avatar I, Cueva, Anya, Apocalipsis I y II, Yanahuma, Armagedón I y II, Holocausto I y II, Amanecer, Rayo, Rumimaki; Excalibur I, II y III; Trueno, Calcuchimac, entre otras intervenciones en el 2025. Este 2026, en tanto, se desplegaron las misiones Caballo de Troya, Impacto, Águila Dorada, Qatar, Atenas, etc.

Por disposición del Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Comando Unificado Pataz concentra capacidades operativas del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio Público y entidades del Estado como el Ministerio de Energía y Minas, Sucamec, Sunat, Sutran, Migraciones y Aduanas.

A un año de su creación,el balance del CUPAZ refleja la dimensión de una operación sostenida sobre uno de los principales focos de minería ilegal del país, donde las acciones de interdicción y control territorial buscan recuperar espacios tomados por economías ilícitas y organizaciones criminales.

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