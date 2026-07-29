Patriotismo y tradición en primer Desfile Cívico Militar de presidenta Keiko Fujimori

Andina/Prensa Presidencia

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

Entre acordes de las bandas militares, el paso firme de tropas y manifestaciones culturales de diversas regiones del país, la presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, lideró por primera vez la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias.

La avenida Brasil fue escenario de una jornada marcada por el patriotismo, la tradición y la unidad nacional, en homenaje al 205.° aniversario de la independencia del Perú.

Desde su ingreso, la jefa de Estado fue recibida con entusiasmo por el público. Una prolongada ovación acompañó su recorrido hasta la tribuna de honor y reflejó el afecto y respaldo de los asistentes.

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La mandataria arribó portando la banda presidencial, el bastón de mando y la insignia que la reconoce como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Tras ser recibida por el ministro de Defensa y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, saludó al Pabellón Nacional y pasó revista a las tropas formadas frente a la tribuna presidencial.

Acompañaron a la presidenta Fujimori el titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los integrantes del Gabinete Ministerial. También participaron los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, representantes del cuerpo diplomático y autoridades de distintos poderes y niveles de gobierno.

En el estrado de honor estuvieron presentes el presidente del Senado, Miguel Torres; la titular del Poder Judicial, Janet Tello; y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, entre otras altas autoridades del Estado.Desfile patriótico

Tras el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional, el general de división EP Óscar Luis Calle Pérez, jefe de línea de la ceremonia, solicitó a la mandataria la autorización para iniciar el desplazamiento de los 11 agrupamientos participantes.

Los acordes de la Banda Conjunta, integrada por 120 músicos del Ejército, Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Policía Nacional, anunciaron el inicio del desfile. A su paso siguieron la escolta conjunta y las primeras delegaciones que recorrieron la avenida Brasil.

El primer agrupamiento reunió a representantes del Colegio Militar Leoncio Prado, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional Penitenciario. A ellos se sumaron delegaciones militares invitadas de España, Italia, Chile, Colombia, Ecuador y Panamá.

Uno de los momentos de mayor significado histórico fue el paso de los veteranos de guerra y de la pacificación nacional, junto con las compañías de las operaciones Alto Cenepa 95 y Chavín de Huántar, así como del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (GEIN).

En este bloque desfilaron el general PNP en situación de retiro y actual senador Marco Miyashiro, encabezando la compañía del GEIN, y el general del Ejército y ministro del Interior, César Astudillo, como integrante del agrupamiento de la operación Chavín de Huántar.

La Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, el Ejército del Perú y la Policía Nacional continuaron el recorrido con sus bandas, escoltas, escuelas de formación, unidades históricas, fuerzas especiales y compañías de intervención rápida, búsqueda, rescate y respuesta ante desastres.

La tradición ecuestre tomó luego la avenida Brasil con el paso del Regimiento de Caballería Glorioso Húsares de Junín N.° 1, el Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, escolta de la presidenta de la república, y la histórica Policía Montada de El Potao.

Unidades motorizadas y componente cultural

El despliegue prosiguió con las unidades motorizadas del Indeci, el SAMU, la Cruz Roja Peruana, EsSalud, el Ministerio del Ambiente, los Bomberos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que mostraron parte de sus capacidades para atender emergencias y brindar apoyo a la población.

A continuación, el agrupamiento “La fuerza de ser peruanos” reunió a entidades especializadas en prevención de riesgos, atención de emergencias, gestión de los recursos naturales y primera respuesta de los gobiernos regionales y locales.

El componente cultural aportó color y diversidad a la jornada con la participación de los ronderos del Vraem, la marinera norteña, el huaylarsh de carnaval y la pandilla moyobambina. Finalmente, el agrupamiento aéreo completó el homenaje ofrecido al país por un nuevo aniversario de su independencia.

Al concluir la ceremonia, la presidenta se despidió de las familias entre aplausos, saludos y emotivas muestras de afecto. Este cálido encuentro reflejó la vocación de un gobierno que, durante los próximos cinco años, se mantendrá cerca de la gente y trabajará a su servicio para atender sus principales necesidades y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.

(FIN) NDP/HTC