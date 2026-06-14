PCM aprueba política nacional para garantizar acceso universal al agua y saneamiento

Andina/Difusión

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, que permitirá garantizar el acceso a estos dos servicios de calidad para todos los peruanos, en especial de las poblaciones más vulnerables del país.

La nueva política de Estado surge como respuesta ala necesidad de cerrar las brechas en el acceso seguro al agua y saneamiento, una problemática que afecta directamente la salud de la población y limita las oportunidades de desarrollo.

“El acceso al agua potable y al saneamiento no solo es un servicio básico, sino una condición indispensable para el desarrollo humano, la salud y la competitividad del país. Con la aprobación de esta política nacional estamos sentando las bases para una acción articulada del Estado para que ningún peruano quede excluido de este derecho fundamental”, afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

La política establece metas ambiciosas al año 2050, incrementar el acceso a agua gestionada de manera segura del 20.7 % al 70,5 %; elevar el acceso a saneamiento gestionado de manera segura del 34.7 % al 70,2 %; y aumentar el tratamiento seguro de aguas residuales del 47,1 % al 76,8 %.

El titular de la PCM destacó queesta iniciativa representa un paso decisivo hacia un Perú más inclusivo, donde el crecimiento económico esté acompañado de mejores condiciones de vida y mayores oportunidades para los peruanos.

La Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, impulsada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,fue elaborada bajo la metodología establecida por CEPLAN, con la participación de entidades de los tres niveles del gobierno y aportes de distintos actores vinculados al sector.

El seguimiento y evaluación de la política permitirá monitorear permanentemente los avances en el cumplimiento de los objetivos establecidos y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia para mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos.

Asimismo, permitirá ordenar y articular los principales programas, proyectos e inversiones en agua potable y saneamiento bajo una misma visión estratégica de largo plazo. Esto permitirá fortalecer la planificación del sector y promover una gestión más eficiente de los recursos.

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