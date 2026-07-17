PCM aprueba proyecto de ley para la creación de nuevo distrito en frontera con Ecuador

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Lima 18 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el proyecto de ley que propone la creación del distrito de Winchinkim, ubicado en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, que representa un paso importante para fortalecer la presencia del Estado en la frontera con Ecuador.

La creación del distrito beneficiará a unos cuatro mil habitantes, pertenecientes principalmente al pueblo indígena Wampis, quienes contarán con un nivel de gobierno que facilite el acceso a servicios públicos, la ejecución de proyectos de inversión y una mayor presencia de las instituciones del Estado.

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La aprobación de esta iniciativa responde a una demanda histórica planteada por líderes indígenas, autoridades locales y organizaciones representativas de la zona, la cual fue atendida por la PCM a través de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SDOT).

Esta propuesta se suma a la aprobación, en junio pasado, del decreto supremo que declaró de interés nacional la creación del distrito de Winchinkim. Con la aprobación del proyecto de ley por parte de la PCM, la iniciativa queda lista para continuar con el procedimiento normativo correspondiente.

Para la Presidencia del Consejo de Ministros, la creación del distrito de Winchinkim representa una medida acertada y urgente que permitirá iniciar un proceso de recuperación territorial, combatir las economías ilegales, y llevar desarrollo y seguridad a los ciudadanos que habitan en esta zona fronteriza.

El nuevo distrito permitirá dinamizar la economía local, promover una gestión pública más cercana a la ciudadanía y aprovechar las oportunidades que ofrecen los procesos de integración fronteriza con las poblaciones del vecino país de Ecuador.

(FIN) NDP/HTC/JCC