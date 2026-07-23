PCM articula acciones para fortalecer la educación y la seguridad escolar en Kimbiri

Andina/Difusión

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través del Alto Comisionado para el Desarrollo del VRAEM, encabezó una mesa de trabajo orientada a fortalecer la educación y la seguridad escolar en el distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, región Cusco.

La reunión contó con la participación del viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Gerber Pérez, el alcalde distrital de Kimbiri, Héctor Dipas, y su equipo técnico, quienes coordinaron acciones para atender las principales necesidades del sector educativo y promover respuestas articuladas en favor de la población.

Las autoridades acordaron priorizar el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia en las instituciones educativas del distrito mediante un trabajo articulado con la Policía Nacional.

Esta coordinación permitirá impulsar la suscripción de un convenio orientado a desarrollar estrategias de prevención frente a la violencia y el consumo de drogas, promover una cultura de paz y fortalecer la formación ciudadana de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, las autoridades abordaron la situación de la Universidad Nacional Autónoma Intercultural de Kimbiri y el proceso para la conformación de su comisión organizadora.

Al respecto, el viceministro de Gestión Pedagógica informó que la propuesta será evaluada técnicamente conforme a la normativa vigente y que los resultados serán comunicados oportunamente.

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