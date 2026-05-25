PCM capacita a servidores en gestión del presupuesto para reducir y atender emergencias

Andina/Difusión

Lima 26 May. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres (SGRD) capacitó a más de 800 servidores públicos a nivel nacional en materia de ejecución presupuestal para la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

Las jornadas permitieron potenciar conocimientos y capacidades para mejorar la programación, ejecución y seguimiento de intervenciones estratégicas engestión del riesgo de desastres,impulsando una asignación eficiente y oportuna de los recursos públicos orientados a la reducción de riesgos y la atención de emergencias.

La finalidad de estas acciones es poder atender de forma más célere y efectiva a las familias que lo necesiten, así como implementaracciones preventivasen favor de las comunidades, señaló la

PCM.

Precisaron también que, entre abril y mayo de este año, se realizarontalleres macrorregionalessobre la Programación Multianual de Gasto 2027-2029 y ejecución 2026, en el marco del

Programa Presupuestal (PP) 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”.

En dichas actividades participaron integrantes de los equipos de planeamiento y presupuesto, oficinas de gestión del riesgo de desastres y representantes de las direcciones regionales de Salud, Educación, Vivienda y Agricultura de los gobiernos regionales y locales a nivel nacional.

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Además, se abordaron temas vinculados con la identificación y priorización de actividades trazadoras del PP 0068 para su incorporación en la Programación Multianual de Gasto 2027-2029; el análisis de alertas identificadas en la ejecución presupuestal 2026; el fortalecimiento de laarticulación entre sectores y niveles de gobierno; y la aplicación del enfoque degestión por resultadospara orientar los recursos hacia impactos concretos.

Las actividades se realizaron en coordinación con los ministerios de Economía y Finanzas, Educación; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Desarrollo Agrario y Riego; y Salud, así como con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

"Con estas acciones, la Presidencia del Consejo de Ministros reafirma su rol técnico y articulador en el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales y locales, promoviendo una gestión pública eficiente y preventiva que permita responder de manera oportuna ante eventos como lluvias intensas, movimientos sísmicos y otros peligros asociados",resaltó la entidad.

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