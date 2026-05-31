Perú.- PCM conforma comités para selección de postulantes a directivos de organismos reguladores

Andina/Ricardo Cuba

Lima 31 May. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) conformó los comités de selección a cargo del concurso público para la selección de postulantes al cargo de integrantes del Consejo Directivo de los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos.

La conformación de dichos comités fue dispuesta mediante la Resolución Ministerial Nº 193-2026-PCM, publicada hoy en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

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De acuerdo a esta norma se conformarán los consejos directivos del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

Cada uno de los cuatro comités estará conformado por representantes de la PCM, uno de los cuales lo presidirá, del Ministerio de Economía y Finanzas, y del ministerio vinculado al sector.

No obstante dichos comités estarán presididos por María Chumbe Rodríguez, en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La citada resolución ministerial lleva la firma del titular de la PCM, Luis Arroyo Sánchez.

(FIN) HTC