PCM convoca a entidades públicas a participar en Concurso de Buenas Prácticas

Andina/Difusión

Lima 7 May. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gestión Pública, convoca a las entidades públicas de todo el país a participar en el Segundo Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Calidad de Servicios, una iniciativa que busca reconocer y difundir experiencias que están mejorando la atención a la ciudadanía.

La convocatoriaestá dirigida a instituciones de los tres niveles de gobierno,organismos constitucionalmente autónomos, universidades públicas y empresas del Estado, con el objetivo de identificar acciones concretas que ya vienen dando resultados y que pueden ser replicadas en otras entidades.

A través de este concurso,la PCM busca que las buenas prácticas se compartan y sirvan de ejemplopara seguir mejorando los servicios públicos en todo el país. Las iniciativas pueden estar enfocadas en mejorar la atención, promover la transparencia y participación ciudadana, o aplicar soluciones innovadoras en la gestión pública.

Las entidades interesadaspodrán postular sus experiencias hasta el 30 de junio de 2026, en el marco de una convocatoria que promueve la participación a nivel nacional y el intercambio de aprendizajes entre instituciones.

“Este concurso es una oportunidad para visibilizar el trabajo que muchas entidades ya vienen realizando para mejorar sus servicios. Queremos que esas experiencias se conozcan y puedan replicarse, porque eso nos permite avanzar hacia un Estado que responde mejor a las necesidades de la ciudadanía”, indicó el

secretario de Gestión Pública, Juan Carlos Pasco Herrera.

Además del reconocimiento,el concurso permitirá dar mayor visibilidad a las prácticas que están generando cambios positivos, con el fin de que puedan ser adaptadas en otros contextos y beneficiar a más ciudadanos.

Con esta convocatoria,la Presidencia del Consejo de Ministros reafirma su compromiso de impulsar mejoras concretas en la calidad de los servicios públicos, promoviendo un Estado más cercano, eficiente y enfocado en las necesidades de la población.

Si busca mayor información sobre el Segundo Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Calidad de Servicios, ingresar alsiguiente enlace.Asimismo, para revisar las buenas prácticas premiadas durante la primera edición de esta convocatoria, ingresar al

siguiente enlace.