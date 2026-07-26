PCM crea grupo de trabajo para el desarrollo de departamentos que abarcan La Ruta de León

Perú.- PCM crea grupo de trabajo para el desarrollo de departamentos que abarcan La Ruta del León - Andina/Difusión

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dispuso la creación del grupo de trabajo multisectorial encargado del desarrollo territorial y sostenible de los departamentos que comprenden la ruta turística denominada La Ruta de León, que pone en valor los lugares que fueron parte de la vida del hoy papa León XIV durante su paso por el Perú.

Así lo establece la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2538192-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial 251-2026-PCM, publicada en el boletín

Normas Legales del Diario Oficial El Peruano este domingo.

Se precisa que el mencionado grupo de trabajo es dependiente de laPCMy tiene por objeto elaborar un plan de intervenciones prioritarias para el

desarrollo territorial y sostenible de los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad y de la Provincia Constitucional del Callao.

Una de sus funciones será la de elaborar un diagnóstico que identifique las prioridades del territorio de dichos departamentos en materia de conectividad, movilidad urbana, seguridad ciudadana y salud; así como en saneamiento y gestión ambiental. Asimismo, comprende el acondicionamiento de sus espacios públicos, el desarrollo turístico y la puesta en valor de su patrimonio cultural.

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Su segunda función es elaborar un plan de intervenciones prioritarias para el desarrollo territorial y sostenible de estos departamentos, definiendo los mecanismos de articulación multisectorial y multinivel, plazos, responsables, entre otros, requeridos para la implementación de La Ruta de León.

El grupo de trabajo se instalará en un plazo máximo cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente de la publicación de la norma, y tiene una vigencia de un año contado a partir de la fecha de su instalación.

Cumplido este plazo, se deberá presentar un informe final a la Presidencia del Consejo de Ministros, indica el dispositivo.

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