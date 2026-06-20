PCM destaca creación del primer laboratorio de inteligencia artificial

Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) destacó los avances que vienen registrando diversas entidades públicas en la incorporación de la IA para fortalecer sus servicios y mejorar la atención a las personas.

En esa línea, resaltó la creación del

primer Laboratorio de Inteligencia Artificial en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Como parte de esta innovación, se incorporó un asistente virtual en el portal institucional y en los programas Warmi Ñan, Inabif y Gratitud, para que niños, mujeres, adultos mayores en situación de vulnerabilidad accedan a orientación de sus servicios tanto en español, quechua, aimara y shipibo-konibo.

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“Esta es una clara demostración de como las entidades públicas pueden desarrollar capacidades propias y aprovechar la IA para atender necesidades concretas de la ciudadanía. Además, contribuye a los objetivos de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la cual promueve el uso ético, responsable e inclusivo de esta herramienta tecnológica al servicio de las personas”,enfatizó Ricardo Zapata, secretario de Gobierno y Transformación Digital de la PCM.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial constituye una de las apuestas más ambiciosas del actual Gobierno peruano en materia de innovación y transformación digital.

Su objetivo es impulsar el desarrollo y uso responsable de esta tecnología para optimizar servicios públicos, reducir brechas de acceso y generar nuevas oportunidades para la ciudadanía.

Como ente rector, la PCM indicó que seguirá articulando con las entidades públicas para fortalecer el desarrollo responsable de soluciones de inteligencia artificial que genere beneficios concretos a las personas.

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