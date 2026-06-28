PCM destaca diálogo entre comunidades para administración de la Montaña de Siete Colores

Andina/Difusión

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que la comunidad campesina de Chillihuani y el sector Llaqto acordaron que una comisión asuma temporalmente el cobro de los ingresos a la Montaña de Siete Colores-Vinicunca, uno de los principales destinos de la región Cusco y del país.

La comisiónejercerá esta función hasta que concluya el proceso de inscripción del Comité Transitorio de Turismoen los Registros Públicos. De esta manera, se asegura la continuidad de la administración de los recursos mientras culmina el proceso de formalización del nuevo órgano de gestión.

La conformación del Comité Transitorio de Turismo fue consensuada en marzo de este año y ratificada durante la reunión promovida este mes por la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM. Este acuerdo forma parte de las acciones orientadas a

consolidar un modelo de gestión participativo y transparente para este importante atractivo turístico.

La PCM destacó la disposición al diálogo y la voluntad de consenso demostradas por la comunidad campesina de Chillihuani y el sector Llaqto, lo que permitirá fortalecer la gobernanza del atractivo turístico y contribuir al desarrollo económico de las poblaciones involucradas.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno nacional de seguir impulsando espacios de coordinación y diálogo entre las comunidades y las entidades competentes, con el propósito de consolidar una gestión sostenible de Vinicunca, promover el desarrollo local y prevenir posibles conflictos sociales.

En la reunión participaron representantes de los tres niveles de gobierno, la Defensoría del Pueblo, autoridades locales y comuneros de ambas localidades, quienes ratificaron su compromiso con el diálogo y la construcción de consensos para garantizar la administración ordenada de la Montaña de Siete Colores.

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