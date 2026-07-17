PCM dispone conformación de espacios de diálogo para prevención de conflictos sociales

Andina/Andrés Valle

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dispuso la conformación de espacios de diálogo para la prevención y gestión de los conflictos sociales en los gobiernos regionales y gobiernos locales en el marco de sus competencias.

A través de la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2535857-1" target="_blank" class="ApplyClass">resolución ministerial N° 242-2026-PCM, se precisa la conformación de dichos espacios estará a cargo de los ministerios competentes, en coordinación con las demás entidades del Poder Ejecutivo.

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La norma, publicada en las normas legales de El Peruano, precisa que el establecimiento de estos espacios atiende “los procesos de diálogo, mediación, negociación, entre otros mecanismos para la solución de controversias y conflictos sociales, en concordancia con la normatividad vigente”.

Según se indicó, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros brinda difusión, asistencia técnica, acompañamiento y seguimiento para la implementación de la norma.

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La misma entidad tiene el encargo de actualizar los Lineamientos y Protocolos para la Intervención del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Locales, en materia de Gestión Social y Diálogo.

La resolución lleva la rúbrica del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo.

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