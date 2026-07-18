PCM dispone publicar proyecto que modifica el Reglamento del Libro de Reclamaciones

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Lima 18 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno dispuso la Disponen publicación de proyecto de decreto supremo que modifica el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Así lo establece la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2536260-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial 244-2026-PCM,publicada en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El proyecto de decreto supremo que modifica el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por el Decreto Supremo 011-2011-PCM, y de su Exposición de Motivos, se publica en la sedes digitales de la https://www.gob.pe/pcm" target="_blank">Presidencia del Consejo de Ministrosy del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- https://www.gob.pe/indecopi" target="_blank">Indecopi.

Se establece el plazo de quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución ministerial, para recibir los comentarios, aportes u opiniones de las entidades públicas y privadas y de la ciudadanía en general, las cuales deben ser remitidas a través de laMesa de Partes Virtualdel Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi.

De igual manera, los aportes pueden ser enviados de manera presencial en sus oficinas a nivel nacional (con atención a la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor), y/o a la dirección de correo electrónico:consultaciudadana@indecopi.gob.pe.

Se encarga a la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI a recibir, procesar y sistematizar las sugerencias, comentarios y/o recomendaciones que se presenten.

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