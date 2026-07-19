PCM: Ejecutivo declarará en emergencia zonas afectadas por sismo en Junín

Andina/Difusión

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

El Ejecutivo declarará el estado de emergencia en las zonas afectadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca (Junín), con el objetivo de acelerar la atención a la población damnificada y garantizar el despliegue de los programas sociales.

El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, durante una visita de inspección a la zona, donde evaluó los daños junto con el ministro de Defensa, Amadeo Flores, y el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez. En el lugar también coordinó la respuesta inmediata del Estado con las autoridades regionales y locales.

"Se ha dispuesto elaborar la documentación necesaria para declarar el estado de emergencia en este lugar y dinamizar todos los apoyos sociales que se tienen que dar", puntualizó el jefe del gabinete ministerial.

Tras reunirse con las autoridades de la región y del distrito, el premier exhortó a las empresas privadas a sumarse a las acciones de apoyo para las familias afectadas por el sismo.

“Hemos visto bastante solidaridad por parte de la población, por ello instamos a las empresas privadas a sumarse en el apoyo a los damnificados”, remarcó Arroyo Sánchez.

Respuesta multisectorial

Luego del movimiento telúrico, el Ejecutivo activó un plan de intervención multisectorial mediante los ministerios de Transportes y Comunicaciones, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Salud, del Interior y de Defensa.

Como parte de estas acciones, equipos médicos trasladaron a los heridos al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y al centro de salud de Chupaca, mientras que las Fuerzas Armadas brindan apoyo en las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros.

Asimismo, PCM informó que el Estado mantiene desplegados especialistas y maquinaria pesada en la región para evaluar las viviendas colapsadas y ejecutar la reparación de las redes de saneamiento, con el fin de reducir el impacto de la emergencia en el menor tiempo posible.